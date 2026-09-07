LEC sommeren 2026: « G2 Esports sikrer seg plass i Playoffs Grand Finals

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Det er fortsatt litt under to uker igjen til LECs sesong 2026 avsluttes, da Playoffs Grand Final ikke blir avholdt før 20. september. Til tross for dette er den øvre delen av turneringen allerede avsluttet, noe som betyr at to lag nå må vente i to uker før de spiller sine neste kamper.

I løpet av forrige helg ble den øvre delen av turneringen fullført, og i finalen i den øvre delen slo G2 Esports Karmine Corp med 3–1. Dette resultatet betyr at G2 Esports allerede har sikret seg en plass i Grand Finals, mens Karmine Corp rykker ned til finalen i den nedre delen av turneringen og venter på en motstander.

Som et resultat av dette er både G2 Esports og Karmine Corp bekreftet som representanter for LEC i Worlds 2026, ettersom de to lagene i Grand Finals og taperen i finalen i den nedre delen av turneringen alle går videre til det kommende internasjonale mesterskapet.

Ser vi på den nærmeste fremtiden, vil mye av nedre tabell bli avgjort i løpet av den kommende helgen, der de fire andre lagene skal kuttes ned til én overlevende, som først skal møte Karmine Corp (og dermed sikre seg den andre billetten til Worlds for å ha kommet så langt). Når det gjelder kampoppsettet, kan du sjekke det nedenfor.

Kvartfinaler i nedre del:



GiantX mot Natus Vincere kl. 16:00 BST/17:00 CEST 11. september



Team Vitality mot Movistar KOI kl. 16:00 BST/17:00 CEST 12. september



Semifinale i nedre del:



Vinneren av kvartfinale nr. 1 mot vinneren av kvartfinale nr. 2 kl. 16:00 BST/17:00 CEST 18. september



Finale i nedre del av turneringen:



Karmine Corp mot vinneren av semifinalen i nedre del kl. 16:00 BST/17:00 CEST 19. september



Storfinale: