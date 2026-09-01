LEC sommeren 2026: Sluttspillet nærmer seg – her er turneringstreet

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Gruppespillet er avsluttet i LECs sommersesong 2026, og dette betyr at alle øyne er rettet mot sluttspillet, som er utrolig viktig siden det vil avgjøre hvilke tre organisasjoner som skal representere LEC i Worlds 2026. Med kun seks lag som går videre til sluttspillet, er fire lag slått ut, inkludert Fnatic, SK Gaming, Team Heretics og Shifters.

Når det gjelder sluttspilltreet, strekker kampene seg over flere uker og følger et dobbel eliminasjonsformat, noe som betyr at de fleste lagene får en ny sjanse, med mindre de starter i den nedre delen av treet – og det er to lag som starter der. Sluttspilltreet kan du se nedenfor.

LEC Summer Upper Bracket-semifinaler (5. september):



Team Vitality mot G2 Esports kl. 11:00 BST/12:00 CEST



Karmine Corp mot GiantX kl. 16:00 BST/17:00 CEST



LEC Summer Upper Bracket-finale (6. september):



Vinneren av KC/GiantX mot vinneren av Vitality/G2 kl. 16:00 BST/17:00 CEST



LEC-sommerens kvartfinaler i nedre del:



Taperen av KC/GiantX mot Natus Vincere kl. 16:00 BST/17:00 CEST 11. september



Taperen av Vitality/G2 mot Movistar KOI kl. 16:00 BST/17:00 CEST 12. september



LEC Summer-turneringens semifinale i nedre del (18. september):



Lagene bekreftes senere – kl. 16:00 BST/17:00 CEST



LEC-sommerens finale i nedre del av turneringen (19. september):



Lagene bekreftes senere – kl. 16:00 BST/17:00 CEST



LEC-sommerens storfinale (20. september):