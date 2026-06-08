LEC Spring 2026: G2 Esports tar seg av sakene og vinner turneringen

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Midt i mengden av utstillingsvinduer og store spillbegivenheter som fant sted i løpet av den siste helgen, var det også massevis av store esportsarrangementer som bød på turneringsfinaler, ikke minst inkludert League of Legends EMEA Championship's vårsesong.

De siste kampene i sluttspilldelen av arrangementet fant sted og så de tre gjenværende lagene ble redusert til en seierherre ble bestemt. Til å begynne med skjedde den nedre brakettfinalen og så Karmine Corp gjøre kort arbeid med Movistar KOI, i et 3-0-resultat, og satte opp en imponerende omkamp i finalen, da det var G2 Esports som opprinnelig henviste Karmine Corp til eliminasjonsbraketten så langt tilbake som 23. mai.

Så kom finalen, og til tross for en god innsats fra Karmine Corp, G2 Esports kom ut på toppen i et 3-2-resultat, noe som betyr at det tyske laget har sikret seg et nytt LEC-trofé til samlingen og også fått en plass i Mid-Season Invitational og Esports World Cup i sommer også. For sin finaleopptreden vil Karmine Corp også representere LEC på MSI 2026.

Ble du overrasket over dette resultatet i det hele tatt?