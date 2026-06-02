LEC Spring 2026: GiantX er eliminert etter at de to siste kampene nå er avgjort

Som vi berørte i går, vil LECs Spring 2026-sesong se ut til å avslutte den kommende helgen, når de to siste kampene spilles. Vi vet nå også de tre siste lagene som fortsatt er i live i arrangementet, ettersom i går ble den tredje siste av turneringen spilt, med ett lag videre og ett på vei hjem.

Etter en ganske overbevisende forestilling slo Karmine Corp ut GiantX på en 3-0-måte, noe som betyr at sistnevnte lags turneringsløp er avsluttet, alt mens førstnevnte nå får sjansen til å møte Movistar KOI i Lower Bracket-finalen for retten til å ta på G2 Esports i Grand Final.

Med dette sagt og de to finalekampene som skal spilles den kommende helgen, her er kampene på plass.

Nedre brakettfinale



Movistar KOI vs. Karmine Corp kl. 16:00 BST/17:00 CEST den 6. juni



Den store finalen



G2 Esports mot vinneren av KOI/GiantX kl. 16:00 BST/17:00 CEST 7. juni



Vinneren av hele arrangementet vil tjene en Midseason Invitational-spor og en billett til Esports World Cup, mens andreplassen bare vil sikre seg en MSI-billett. G2 Esports Som standard ved å være den første Grand Final-deltakeren, har gjort krav på en av de to MSI-sporene, med turneringsseieren og EWC-billetten nå i sikte.