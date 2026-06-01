LEC Spring 2026: Team Vitality og Natus Vincere slått ut, bare fire lag gjenstår
Etter i dag er det bare tre lag igjen...
Vi er inne i de siste øyeblikkene av LECs Spring 2026-sesong, ettersom det bare er tre kamper igjen å spille i turneringen, med hver kamp som slår et lag ut og til slutt bestemmer en seierherre. Som det ser ut nå, vil de to siste kampene bli spilt i løpet av den kommende helgen (6.-7. juni), men det er en siste kamp som skal spilles i dag, for å eliminere ett lag til og avgjøre hvilket lag som går videre til å møte Movistar KOI i Lower Bracket Final.
Med dette i bakhodet kan du se tidsplanen for dagens kamp og helgens kamper.
Semifinale i nedre brakett (1. juni)
- Karmine Corp vs. GiantX kl. 16:00 BST/17:00 CEST
Finalen i den nedre braketten (6. juni)
- Movistar KOI mot vinneren av KC/GiantX kl. 16:00 BST/17:00 CEST
Den store finalen (7. juni)
- G2 Esports vs. Vinneren av Lower Bracket Final kl. 16:00 BST/17:00 CEST
Det skal også sies at den siste helgen eliminerte ytterligere to lag, da både Natus Vincere og Team Vitality tapte i sine respektive lavere brakettkamper på overbevisende 3-1 og 3-0 måter.
Hvem tror du vinner LEC Spring 2026? Det er verdt å huske at vinneren vil kvalifisere seg til både MSI 2026 og Esports World Cup 2026, mens andreplassen bare får et MSI-spor.