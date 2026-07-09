LEC Summer Finals 2026 skal arrangeres i Nice, Frankrike

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Selv om mye av oppmerksomheten i verden av konkurransepreget League of Legends for tiden er rettet mot Mid-Season Invitational, som avsluttes denne helgen, vil det etterfølges av den andre runden av regionale sesongkamper for sesongen 2026. For LEC forventer vi at sommersesongen vil pågå fra 24. juli til 30. august, og den vil bli etterfulgt av sommerens sluttspill, der lagene vil kjempe om å sikre seg en av de tre plassene til Worlds 2026.

Med dette som utgangspunkt har Riot Games nå bekreftet dato, sted og arena for LEC-sommerfinalen 2026, og arrangementet ser ut til å finne sted på den franske rivieraen, nærmere bestemt på Palais Nikaia i Nice, Frankrike, mellom 18. og 20. september.

Det opplyses at billettsalget for allmennheten starter i morgen, 10. juli, kl. 16:00 BST/17:00 CEST, og Riot har igjen tenkt å tilby reisepakker, helgebilletter og en rekke ulike billettalternativer.