Lecornu innleder hasteforhandlinger for å løse Frankrikes politiske dødvann

Vi har nettopp fått nyheten om at den avtroppende franske statsministeren Sébastien Lecornu har innledet en ny runde med tverrpolitiske samtaler etter å ha gått av bare en dag tidligere, i et forsøk på å få slutt på Frankrikes eskalerende politiske krise. Hans korte regjeringsperiode, som nesten umiddelbart ble avvist av både allierte og motstandere, har ført til at president Emmanuel Macron har måttet se seg om etter alternativer. Lecornus nye oppdrag, som han har fått av Macron, er å finne et felles grunnlag i et parlament uten klart flertall, en utfordring som har lammet fransk politikk i flere måneder. Mens noen lovgivere ser dette som et siste forsøk på å gjenopprette stabiliteten, ser andre på det som lite annet enn et trekk for å kjøpe seg tid. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!