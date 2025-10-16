Lecornu overlever med nød og neppe et mistillitsvotum Den franske statsministerens skjøre benådning åpner for anspente forhandlinger om Frankrikes budsjett for 2026.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at den franske statsministeren Sebastien Lecornu med nød og neppe har overlevd to mistillitsvotum, noe som har gitt hans nystartede regjering en kort utsettelse med å legge frem neste års budsjett. Han overlevde imidlertid på bekostning av president Macrons kontroversielle pensjonsreform, som han måtte skrinlegge for å sikre seg sosialistenes støtte. Dette har avslørt dype splittelser i nasjonalforsamlingen og svekket Macrons innenrikspolitiske agenda. Nå som debatten om budsjettet for 2026 begynner, står Lecornu overfor et økende press fra både høyre- og venstresiden om å komme med ytterligere innrømmelser, noe som gjør hans posisjon stadig mer usikker. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Paris, Frankrike, 07-05-2024: Sébastien Lecornu, forsvarsminister, Palais de L'Élysée i Paris // Shutterstock