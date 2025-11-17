LED-stripen på Steam Machines kan brukes til å spore nedlastingsprogresjon

HQ

I forrige uke ble det bekreftet at Valve endelig er klar til å gå inn på konsollmarkedet med sin egen maskinvare i form av Steam Machines. Dette faktum, sammen med den nye kontrolleren og diskusjoner om ytelse, har dominert debatten siden da, men det er to virkelig kule funksjoner som har fløyet litt under radaren.

Den ene er at enheten har et utskiftbart frontpanel, noe som gjør det enkelt å få enheten til å passe inn i hjemmet ditt. Valve er heller ikke masete, og lar deg til og med 3D-printe dine egne paneler hvis du ønsker det. Men det er faktisk en annen kul funksjon på fronten også, nemlig en LED-stripe. Du kan bruke denne til designformål, men også til mer praktiske formål - for eksempel å la den indikere hvor langt nedlastingen har kommet mens du ser på noe annet.

