Ledende person i Leipzig spøker med Fabrizio Romano om overgangen til Yan Diomandé: «Vi er ikke der ennå

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For over en uke siden ble det rapportert at Real Madrid var i ferd med å avslutte forhandlingene om Yan Diomandé, en 19 år gammel ving fra Elfenbenskysten, som for tiden spiller for RB Leipzig i Bundesliga. Spilleren, som deltok i VM 2026, gikk til og med glipp av klubbens første vennskapskamp forrige helg. Alt så ut til å ligge til rette for en overgang til Spania... men over en uke senere har den ennå ikke blitt noe av.

Årsaken? Det ser ut til å være uenigheter mellom Diomandés nåværende agenter, selskapet Roc Nation, og hans tidligere agent, Max Gradel fra Maxidel Management, som har anlagt sak mot FIFA med påstand om kontraktsbrudd. FIFA må nå løse saken og gi spilleren tillatelse til å flytte fra Leipzig til Real Madrid, og dette kan forsinke signeringen enda mer.

I mellomtiden rettet Marcel Schäfer, sportsdirektør i RB Leipzig, en kritisk kommentar mot de «såkalte overgangsekspertene» som hadde rapportert at avtalen var i boks. I et intervju med Sky Germany sa Schäfer: «Det er klart at noen såkalte overgangseksperter for noen dager siden rapporterte at avtalen var i boks eller ga den stempelet ‘her kommer det’. Det er rett og slett ikke tilfelle. Vi er ikke på det stadiet ennå», en klar henvisning til den kjente Twitter-profilen Fabrizio Romano og hans «her kommer det»-innlegg.

Romano var en av de første til å melde at avtalen mellom Real Madrid og Leipzig var i boks, og sa at spillerne ville komme for 132 millioner euro. Schäfer benektet ikke at det har vært forhandlinger, og sa at han ikke tror denne agentkonflikten vil føre til at avtalen går i vasken, men at de «ikke er på det stadiet ennå», og den uavklarte konflikten mellom de to agentbyråene betyr at avtalen ikke kan gjennomføres ennå. Diomandé har imidlertid vært merkbart fraværende fra treningsøktene med Leipzig...