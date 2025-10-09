Lee Byung-hun i Squid Game går på drapsturné i Park Chan-Wooks No Other Choice

HQ

Arbeidsmarkedet i dag kan være et vanvittig sted. Du finner én stilling du er interessert i og kvalifisert for, og så må du kjempe mot hundrevis av andre kandidater, AI og rekrutteringsansvarlige som rett og slett ikke liker utseendet ditt. Men ... hva om hele prosessen kunne gjøres enklere?

Det er tanken som går gjennom Lee Byung-huns karakter i No Other Choice. Filmen er regissert av Park Chan-Wook, regissør av Oldboy og The Handmaiden, og følger en familiefar som mister jobben og begynner å gjøre jakten på nytt arbeid litt enklere ved å drepe rivalene sine.

No Other Choice er av kritikerne utropt til en av årets beste filmer så langt, og i den ferske traileren ser den ut som en skikkelig banger. Filmen kommer på utvalgte kinoer denne julen, og kommer over alt i januar 2026.