Lee Cronin's The Mummy

La oss begynne med å slå fast det åpenbare med en gang: Nei, dette er ikke et actioneventyr i stil med Mumien fra 1999 (som for øvrig er en av mine absolutte favorittkinoopplevelser fra da jeg var en ung gutt. Jøss, jeg elsket den filmen). Dette er, som tittelen antyder, Lee Cronins The Mummy. Men selvfølgelig er det kjente elementer fra serien. Mumier (duh!), skarabéer, sarkofager, svart slim som spruter ut av munnen og diverse andre ekle ting. Men der stopper likhetene.

Filmen i et nøtteskall: Den unge datteren til en TV-journalist blir kidnappet. Åtte år senere blir den splittede familien sjokkert når hun kommer tilbake til dem, og det som skulle være en gledelig gjenforening blir til et levende mareritt. Det er mye å like her. Den er stemningsfull og stilfull, prologen er urovekkende og godt gjennomført, og en detalj jeg virkelig liker, er at karakterene får lov til å snakke sine egne språk i stedet for å bli amerikanisert. Vi er i Egypt, så karakterene snakker ... du skjønner poenget.

En av filmens svakheter må være skuespillerne. May Calamawy som den egyptiske politibetjenten Dalia er suveren, og Natalie Grace som Katie er like suveren, da hun er helt enestående. Men resten av skuespillerne lar litt igjen å ønske. Først og fremst Jack Reynor, som spiller faren i dramaet. Jeg skal ikke si at det er direkte dårlig, men til tider føles skuespillerprestasjonene litt som tatt ut av Days of our Lives, som Vikings-veteranen Travis Fimmel (takk og pris for at han ikke er med i denne) som bare har lært seg ett ansiktsuttrykk, uansett om han er nervøs, sint, glad eller kåt.

Uansett, vi starter i Egypt, der familien bor midlertidig på grunn av farens jobb som TV-reporter. Moren er gravid, datteren blir utsatt for grooming og forsvinner, og åtte år senere befinner vi oss i New Mexico. Familien prøver å bearbeide traumet etter at datteren ikke ble funnet sammen med den andre datteren, Maud, som er på samme alder som Katie var da hun forsvant, og plutselig kommer telefonen ... Katie har blitt funnet. Hun er i live, men hun er ikke seg selv. For å si det mildt.

The Mummy er en stilig film, og sminkearbeidet er upåklagelig. Det er ikke uten grunn at den kalles body horror. Men før det virkelig blir ekkelt, får vi en snikende følelse av uro som er kløktig konstruert. Vi vet at det kommer til å gå til helvete, men ikke når eller nøyaktig hvordan. Det er mange virkelig effektive scener, men også en del logiske hull som skurrer litt. Alt holdes hemmelig, og familien søker ingen hjelp hos traumepsykologer og kontakter ingen utenfor sine egne rekker når datteren begynner å oppføre seg ... merkelig. Jeg kjøper det som skrekkfilmkonsept - det er effektivt - men logikken plager meg likevel.

Mumien har blitt påstått å være veldig skummel. Og jeg leste en anmeldelse der noen skrev at det kommer til å ta lang tid før de spiser "deviled eggs" igjen. Ja, Mumien er, som nevnt tidligere, veldig stilig. Det er ekkelt, selv om jeg er så desensibilisert at jeg ikke reagerer i det hele tatt eller synes noe er spesielt påfallende, selv når huden løsner fra beinet. Men skummelt? Det er urovekkende, og det kryper litt under huden, men nei. Jeg synes ikke ubehaget blir overdrevent uttalt. Kanskje er det også et tegn på at jeg er desensibilisert.

Uansett er det en spennende, nervepirrende og fornøyelig film. Amerikanske kritikere har kalt den "ondskapsfull", og jeg forstår hvorfor, og jeg er til og med enig. Samtidig elsker jeg at Hollywood tør å satse fullt ut på denne typen film. Den er håpefull, den er ganske lang med sine 135 minutter, men spilletiden flyr av gårde, og jeg føler aldri at den drar ut eller mister momentum. Etter at vi har hatt litt for mange "lukket hus"-klisjeer, får vi et herlig lite avbrekk med etterforskningen i Egypt, uten et eneste kjedelig øyeblikk eller bortkastet tid på skjermen.

Man får lyst på mer likevel. Jeg vil ha mer Cronin, og ikke helt off-topic, jeg gleder meg til å se Brendan Fraser og Rachel Weisz tilbake til den spennende, tåpelige Mummy-serien. Mer enn jeg forventet. Lee Cronin viser at han er en skrekkfilmregissør å regne med, for The Mummy er strålende, til tross for sine mangler.