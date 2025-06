Lee Jae-myung forventes å bli president i Sør-Korea

HQ

Siste nytt om Sør-Korea . Den liberale lederen Lee Jae-myung ligger an til å bli Sør-Koreas neste president, ifølge de største kringkastingsprognosene, etter et turbulent politisk kapittel som ble utløst av den forrige regjeringens unntakstilstand.

Det ekstraordinære valget, som ble utlyst etter at Yoon Suk Yeol ble avsatt og stilt for riksrett, ser ut til å ha ført til stor valgdeltakelse og et stemningsskifte i befolkningen. Lees forventede valgseier signaliserer en potensiell omlegging av både innenriks- og utenrikspolitikken.