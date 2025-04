Lee Jae-myung trekker seg som partileder og satser på å bli president

HQ

Den siste nye sønnen i Sør-Korea . Mens landet forbereder seg på et plutselig presidentvalg i juni, har lederen for Det demokratiske partiet, Lee Jae-myung, trukket seg fra sin post og signaliserer at han sannsynligvis vil stille som presidentkandidat.

Hans avgang kommer midt i juridiske kamper og et splittet politisk klima etter riksrettssaken mot tidligere president Yoon Suk Yeol. Lee, en erfaren politiker som tapte valget i 2022, er fortsatt favoritten til tross for uavklarte rettssaker.

I mellomtiden kjemper det regjerende People Power Party for å samle et spredt felt av kandidater, samtidig som landet står overfor økende økonomiske spenninger og skiftende globale allianser. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.