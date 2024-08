Lee Jung-jae "veldig overrasket" over kanselleringen av The Acolyte

HQ

Den første sesongen av The Acolyte vil gå inn i historien som et av de minst elskede Star Wars TV-produktene i historien. Visjonen om tiden i Den høye galaktiske republikk og historien om søstrene Mae og Osha og deres vei gjennom Kraftens utkant, med en dragning mot den mørke siden, overbeviste ikke seere og fans av sagaen, verken i presentasjonen eller i utførelsen. Derfor var det ikke mange som ble overrasket da Disney nylig kunngjorde at serien skulle legges ned, og at det ikke ville bli noen andre sesong. Men en av hovedrolleinnehaverne i serien ble "veldig overrasket" over avgjørelsen: Den koreanske skuespilleren Lee Jung-jae (The Squid Game), som spiller jedimester Sol.

Skuespilleren uttalte dette til Entertaiment Weekly, hvor han var synlig skuffet over avgjørelsen: "Som du vet, døde min rollefigur allerede i den første sesongen", sier Lee. "Så jeg ville ikke ha vært med i den andre sesongen, hvis det hadde blitt en uansett. Men personlig sett elsket jeg virkelig Leslyes [Headland] manus. Jeg syntes hun var en fantastisk forfatter og regissør som var veldig dyktig til å fortelle historier, skape karakterer og skape meningsfulle strukturer i historien. Så jeg gledet meg faktisk personlig veldig til å se en sesong 2 med henne ved roret."

"Jeg ble også selv ganske overrasket da jeg hørte nyheten."

Skuespilleren føler seg imidlertid ikke helt slått ut av den nåværende avgjørelsen om ikke å fortsette innspillingen av The Acolyte, og tror at det fortsatt kan bli "Et nytt håp": "Ærlig talt håper jeg at det kanskje kan bli endringer i fremtiden," sier Lee. "For man vet aldri hva som kommer til å skje. Så på et personlig plan håper jeg virkelig at vi kan få se flere historier om Leslyes andre sesong."

Tror du Mester Sol vil få se en sesong 2 av The Acolyte? Likte du den første sesongen?