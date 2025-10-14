Lee Sins stemmeskuespiller om å se mesteren være stjernen i en filmatisering: "Det ville være en vinn-vinn-situasjon for alle"

HQ

Nå som Arcane er avsluttet, er det mange som lurer på hva som skjer med League of Legends utover videospillscenen. Det skal visstnok være flere spinoffs og filmatiseringer på gang, og døren har blitt holdt åpen for at Vi og Caitlyn kan vende tilbake, kanskje som voksne, men det har ikke blitt nevnt noe av substans på denne fronten på en god stund.

Nylig snakket vi med Feodor Chin, som er kjent for å ha lagt stemme til noen av videospillverdenens ikoniske figurer, blant annet League of Legends Champion Lee Sin . Dette er en rolle som Chin har håndtert i rundt seks år, og har overtatt oppgavene fra den tidligere stemmeskuespilleren Vic Mignogna, og ettersom Lee Sin først debuterte i 2011, vil 2026 være jubileet for karakterens lansering. Er det da på tide å markere jubileet med en Lee Sin filmatisering? Vi spurte Chin om han kunne tenke seg å se dette bli en realitet, og om han kunne tenke seg å medvirke i det hypotetiske prosjektet?

"Jeg ville absolutt vært åpen for det hvis vi gikk ut i universet. Jeg ville absolutt vært med på det," Chin uttalte. "Men ja, jeg tror, du vet, vi ser i dag, spesielt, jeg tror The Last of Us kommer til tankene. For jeg tror at tidligere tiders videospillfilmatiseringer kanskje ikke var de beste. Men jeg tror vi ser en virkelig kreativ eksplosjon av disse, en overføring av disse egenskapene til enten TV eller film. Og jeg synes det er fantastisk og inspirerende. Og ja, absolutt. Det de har gjort med Arkane, er fantastisk. Og det de har snakket om i årevis for Overwatch, de er åpne for det, og vil absolutt elske å gjøre det. Og jeg tror fansen ville elske å se det. Så det ville være en vinn-vinn-situasjon for alle, tror jeg."

Se hele intervjuet med Chin nedenfor, der vi også snakker om Ghost of Yotei, Overwatch 2, Marvel Zombies, og mer.