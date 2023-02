Left 4 Dead-studioet jobber med et nytt spill

HQ

Mens Left 4 Dead åpenbart ble en enorm suksess, kan ikke det samme sies om Turtle Rock Studios nyeste store prosjekter: Evolve og Back 4 Blood. Begge, men spesielt sistnevnte, hadde en ganske god start, men forsvant raskt i skyggene til tross for utviklernes innsats med utvidelser og oppdateringer. En slik utvikling kan bare føre til en ting, og vi har fått et annet eksempel på det i dag.

Turtle Rock Studios bekrefter at Back 4 Blood ikke vil få flere utvidelser eller store oppdateringer. Det vil fortsatt være spillbart og online, så ikke bekymre deg for det.

Årsaken til denne avgjørelsen, i tillegg til at spillet forduftet helt fra radaren for de fleste spillere, er at studioet har vendt fokuset over til et nytt spill under utvikling. Vi blir imidlertid ikke fortalt en eneste ting om dette nye prosjektet, og det høres ut som om vi ikke vil få det på en stund heller, så bare tiden vil vise om skilpaddene kommer til å fortsette å fokusere på samarbeidsspill eller ikke.

Hva synes du de bør gjøre?