Legacy of Kain-skaperens nye spill Deadhaus Sonata får nytt livstegn

Legacy of Kain- og Eternal Darkness-skaperen Denis Dyack avslørte først sitt neste prosjekt, Deadhaus Sonata, helt tilbake i 2018. Nå, rundt åtte år senere, skal spillet lanseres i 2026, og vi får snart se noe vesentlig fra det.

HQ

En ny trailer er satt til å gå live senere i dag, men frem til da har vi fått en kort teaser lagt ut via spillets sosiale medier. Vi blir fortalt at oppvåkningen begynner, mens vi blir vist litt vinterlig gotisk arkitektur og feiende landskap.

Spillet kommer først til Early Access, en gang i år hvis man skal tro Steam-siden, og det vil også være et co-op RPG der du får makten til å bli en vampyr med overnaturlige evner.

Er du interessert i Deadhaus Sonata?