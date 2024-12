Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered

HQ

HQ

Legacy of Kain er en vampyrsaga som begynte i 1997, og som forteller en lang og konsistent historie gjennom en rekke innganger. Den første delen av serien var en Zelda-aktig affære skutt ovenfra, men det var ikke før Soul Reaver, som ble utgitt i 1999, at vampyrplottet eksploderte. Det populære eventyret fikk raskt en oppfølger, og nå er begge Soul Reavers tilgjengelige i HD.

Siden det første Kain var sterkt inspirert av todimensjonale Zeldaer, tok Soul Reaver sikte på å utforske stien som Ocarina of Time hadde staket ut, i hvert fall på et vis. Det tredimensjonale vampyreventyret er overfladisk veldig Zelda-aktig. Kartet er enhetlig, og fra hjørnene her og der samler helten i de to spillene, Raziel, nye funksjoner som gjør at han kan komme videre andre steder.

Raziel er et bokstavelig spøkelse som kan bevege seg i både åndeverdenen og den fysiske verdenen. Det er forskjeller mellom de to verdenene, og hvis du møter en vegg i den ene, kan du finne en passasje gjennom veggen i den andre verdenen.

Sjelemåleren fungerer her som en energibar. Hver gang du beseirer en fiende, kan Raziel suge sjelen ned i lommen sin og dermed holde seg på siden av den fysiske verden. Hvis sjelemåleren går tom, havner Raziel i åndeverdenen, som du bare kan hoppe tilbake fra når sjelemåleren er full. Hvis du dør i åndeverdenen, er alt over.

Spillene byr ikke på en helt åpen spillopplevelse, men snarere en illusjon av frihet der du utvikler deg på en overraskende enkel måte. Oppfølgeren tar svingene enda mer direkte og er mer av et actioneventyr som utvikler seg i en pipeline. Hukommelsen min spilte de to spillene et puss, for spesielt det første Soul Reaver hadde etterlatt et minne om et mye mer episk eventyr enn hva virkeligheten viste seg å være 25 år senere.

Spillmessig har begge spillene eldet overraskende dårlig. Feilen ligger ikke i kontrollene eller til og med spilldesignet, men man må huske på at spillene begynner å bli eldre. Kampene er imidlertid ganske fantasifulle. Vampyrer dør ikke bare ved å råtne i gjørma, men de må spiddes, brennes eller kastes i vann.

Selv om remastringen forbedrer kontrollene i det originale spillet og legger til et litt vagt kart i pakken, er de virkelig øde korridorene, mangelen på ting å samle og finne, og kampene som raskt blir repeterende til tross for sin gode idé, nummengjørende fra et moderne perspektiv.

På den annen side har den beste delen av spillduoen, nemlig historien, ikke eldet dårlig i det hele tatt. Den unike og mangefasetterte historien fenger deg lett, ikke minst takket være det utmerkede persongalleriet. Raziel selv er en virkelig flott karakter, og Kain, som spiller hovedskurken i disse spillene, er ikke langt bak. Selv om det utvilsomt er en del underholdende kantighet i helhetsbildet, redder historien mye.

Grafikken har blitt remastret med respekt for de gamle spillene, noe som betyr at det praktisk talt bare er en oppløsning og teksturoppdatering fra den gamle. På mange måter ser spesielt den andre Reaver ut som før, bare skarpere. Dette er egentlig ikke en kritikk, da den visuelle utformingen av spillene fremdeles er ganske kompetent, og selv om begge spillene også ser utdaterte ut fra et moderne perspektiv, er det en fin nostalgi i utseendet.

Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered er faktisk ikke noe dårlig spill sett fra et moderne perspektiv, men det er ganske lett å forestille seg at de som ikke har spilt spillene før kanskje ikke forstår hvorfor de var hits i sin tid. Selv jeg, som spilte spillene den gangen, måtte klø meg litt i hodet. Var ikke disse spillene bedre den gangen? Men spillene er verdt å vurdere som en nostalgitripp, spesielt hvis du vil hoppe inn i historien igjen.