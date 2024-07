Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered-bilder vises på San Diego Comic-Con

Vi hadde ikke forventet det, men det ser ut til at San Diego Comic-Con hadde noen overraskelser på lager for videospillfans så vel som tegneserie- og filmfans.

Ifølge noen bilder levert av en Resetera-bruker, åpner Dark Horse Studios en adresseliste for å motta nyheter om Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered, som vi antar vil være moderne versjoner av Crystal Dynamics-klassikere. For øyeblikket har vi ingen annen informasjon om dette, ettersom QR-koden i bildet omdirigerer til et skjema for listen. Utover en tittel og en logo, må vi vente på mer offisielle nyheter.

Legacy of Kain: Soul Reaver og oppfølgeren kom like før og etter århundreskiftet, og ble regissert av Amy Hennig før hun dro til Naughty Dog for å plukke opp Uncharted-prosjektet. Så hvis du er interessert i en flott historie og ikke har noe imot å vente en liten stund på å gjenoppleve den på moderne plattformer, følg med på denne nye samlingen.