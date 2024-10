Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered viser frem nye sjefsdesign

HQ

Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered Kain er ute om bare et par måneder, og i forkant av utgivelsesdatoen har Aspyr gitt oss en ny titt på hvordan de oppdaterte bossdesignene ser ut. I traileren nedenfor får vi et glimt av de nye og forbedrede versjonene av Kain, Zephon, Dumah, Rahab og Melchiah.

Ifølge Matthew Ray, associate brand manager hos Aspyr, var det mer enn bare å gi sjefene et strøk maling for å få dem til å se friske ut. "Modellene for Kain i både Soul Reaver og Soul Reaver 2 måtte redesignes fullstendig for å redusere teksturproblemer", skrev han i et innlegg på PlayStation Blog. "Med det økte polygonantallet følte vi at det var viktig å bringe utseendet hans mye nærmere den Kain vi fikk se i de originale FMV-ene, som var mye mer detaljert og viste mer eller mindre hva den opprinnelige intensjonen var for karakteren. "

I tillegg til endringene i bossdesignet, har andre tilleggsfunksjoner blitt brakt inn for å bringe spillene opp til moderne standarder. Kart og kompass høres kanskje ut som småting, men de vil være livreddere hvis du planlegger å ta fatt på The Legacy of Kain igjen eller for første gang.

The Legacy of Kain lanseres 10. desember til PC, Xbox, PlayStation og Switch.