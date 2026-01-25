Legally Blonde prequel-serien kommer på Prime Video i juli

Vi har visst en stund at en prequel-serie til Legally Blonde er under arbeid. Vi har visst at den kommer til Prime Video og at Reese Witherspoon er tilknyttet i en utøvende produserende rolle, alt mens serien går under navnet Elle.

Nå vet vi også når showet kommer til å gjøre sin ankomst, da Prime Video har uttalt at Elle vil debutere på streameren 1. juli. For å imøtekomme denne nyheten har en teaserplakat blitt delt, som du kan se nedenfor.

Men det var ikke alle Elle nyhetene som Prime Video hadde i vente. Streameren bekreftet til og med at produksjonen av en oppfølgende andre sesong allerede er i gang, noe som beviser at det ser ut til å være stor tillit til at serien presterer med fans. Vi vet ikke når sesong 2 kan komme, men en rimelig gjetning er at den vil bli lagret i 2027, kanskje om sommeren for å gi et års gap mellom kapitlene.

https://x.com/PrimeVideo/status/2014074446093464035