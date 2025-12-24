Legenden om Aang: The Last Airbender får kinolansering trukket tilbake

Avatar: The Last Airbender-fans har vært sultne en stund, med mindre de har vært villige til å grave seg gjennom Netflix-serien. En ny film kommer ut neste år, og fortsetter historiene om Aang og hans team Avatar når de møter en ny skurk og fortsetter å gjenopprette freden i de fire nasjonene.

I følge The Hollywood Reporter ser det ut til at det har skjedd en stor endring i lanseringsplanene for Legend of Aang: The Last Airbender. I stedet for å ha kinopremiere på kino i oktober neste år, vil filmen i stedet komme eksklusivt på Paramount+. Det samme gjelder for Avatar: Seven Heavens, den nye animerte serien fra IP-en.

Noen nye stemmeskuespillere har også blitt annonsert, kanskje for å mildne slaget over at Avatar ikke vil være tilgjengelig på det store lerretet, med mindre vi snakker om James Camerons blå mennesker. Taika Waititi, Geraldine Viswanathan, Dee Bradley Baker, Peta Sergeant, Freida Pinto og Ke Huy Quan utgjør stemmeskuespillerne sammen med Dave Bautista, Eric Nam, Steven Yeun og flere andre.

Dee Bradley Bakers engasjement bør være spesielt morsomt for Avatar-fans, ettersom han la stemme til både Appa og Momo i originalserien, og derfor sannsynligvis kommer til å gjenta rollene sine her.