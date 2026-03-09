Legenden om Aang: The Last Airbender har avsluttet produksjonen

Legenden om Aang: The Last Airbender har offisielt avsluttet produksjonen. Filmen, som gir oss et innblikk i en eldre versjon av Team Avatar, er nesten klar for lansering senere i år. Etter flere forsinkelser og en endring i kinoplanen, teller vi nå ned månedene til vi endelig kan få se bøyningen og våre favorittfigurer fra The Last Airbender komme tilbake i oktober.

HQ

Dette ble bekreftet av filmens regissør, Lauren Montgomery, på Instagram. Der skrev hun om hvor fantastisk filmen er, og at den virkelig fortjener å bli sett på et større lerret. "Filmen er fantastisk!!! Det betyr kanskje ikke så mye når det kommer fra regissøren. Jeg er kanskje litt forutinntatt, men jeg føler behov for å si det", skrev hun. "Den nylige avgjørelsen om å flytte oss fra kino til strømming kan gi inntrykk av at kvaliteten ikke var god nok, men det kunne ikke vært lenger fra sannheten. Denne filmen fortjener å bli sett på et stort lerret!!!"

The Legend of Aang: The Last Airbender har premiere 9. oktober på Paramount+. Den følger Aang og vennene hans i deres forsøk på å avdekke en eldgammel kraft som kan redde luftbøying fra utryddelse.