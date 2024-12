Legendene om Awen: Rise of the Fianna vil ta oss med på en keltisk reise

En av kunngjøringene på den pågående PC Gaming Show så avsløringen av en keltisk-inspirert CRPG kjent som Legends of Awen: Rise of the Fianna. Dette er et eventyr der spillerne går inn i rollen som det foreldreløse barnet Finn, som etter å ha oppdaget at de besitter overnaturlige krefter, blir tatt under vingen av den mytiske Fianna for å lære å kontrollere sine nye evner.

I henhold til den faktiske sammendraget av historien, legger utvikleren Hawkswell til: "Når kongeriket Tara står overfor interne stridigheter og en eldgammel mørk kraft rører seg under landet, må Fianna møte både menneskelige og overnaturlige fiender. Spillerne skal lede sin Fianna-krigsbande gjennom taktiske kamper, håndtere forholdet til fem unike følgesvenner og låse opp kraften i legendariske våpen knyttet til eldgamle helter."

Selv om detaljene om spillet er begrenset for øyeblikket på grunn av det tidlige utviklingsstadiet, blir vi fortalt at det vil levere turbaserte kamper, samt valg i dialogen, slik at spillerne kan forhandle, sjarmere eller skremme NPC-er. Valgene du tar vil imidlertid påvirke karakterens progresjon, og føre til forskjellige avslutninger.

Ellers blir vi fortalt at Legends of Awen: Rise of the Fianna i løpet av første kvartal 2025 vil lansere en crowdfunding-kampanje i et forsøk på å bidra til å forbedre utviklingen av spillet. Dette vil omfatte forbedring av antall spillervalg og "dybden og effekten av deres konsekvenser fra deres opprinnelige omfang."

Du kan se kunngjøringstraileren for Legends of Awen: Rise of the Fianna nedenfor.