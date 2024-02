Legender er hovedtemaet i den nyeste WWE 2K24-traileren

HQ

Ettersom Wrestlemania feirer 40-årsjubileum i år er wrestlinglegender et stort tema for det kommende WWE 2K24. Og den siste traileren for spillet, som nettopp er sluppet, fokuserer på nettopp dette og har fått det passende navnet Legacy.

Her får vi blant annet se store navn som Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Undertaker, The Rock, John Cena og andre levere knusende angrep og gjøre sine klassiske ting, og vi får også en titt på spillmodusen som lar deg være gjestedommer, samt en såkalt Casket Matches der du må legge motstanderen din i en kiste og lukke lokket. En rekke av dagens wrestlere dukker selvfølgelig også opp.

Brock Lesnar er imidlertid ikke med på grunn av angivelig tvilsomme forretninger, men forhåpentligvis dukker han opp som DLC senere hvis det viser seg å være hensiktsmessig.

Ta en titt på videoen nedenfor. 8. mars er lanseringsdatoen på PC, PlayStation og Xbox.