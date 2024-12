Legends of Heroes: Trails in the Sky får en nyinnspilling sent neste år

Trails-serien, kjent i Japan som Kiseki, har i to tiår vært en av de mest velholdte i JRPG-sjangeren. Men opprinnelsen er nå mer forvirrende å følge, og derfor har Nihon Falcom kunngjort utgivelsen av en 3D-nyinnspilling av The Legends of Heroes: Trails in the Sky, som skal hete Trails in the Sky 1st Chapter.

Vi er ikke sikre på om dette er en reboot av serien med bedre grafikk for fremtidige utgaver, men neste høst vil vi kunne gjenoppleve Estelle og Joshuas eventyr for å bli Bracers mens de reiser gjennom riket Liberl.

Kampene i Trails in the Sky 1st Chapter tar utgangspunkt i den raffinerte formelen fra Final Fantasy VII: Remake, og lar deg veksle mellom sanntids- og turbasert kamp.

Trails in the Sky 1st Chapter Trails in Sky 1st Chapter kommer i slutten av 2025 til PC, PS5 og Nintendo Switch, og du kan sjekke ut den første traileren nedenfor.