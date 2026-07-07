Leger i England jobber for å få Reece James klar til kampen mot Norge

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England og Norge skal spille en intens VM-kvartfinale lørdag 11. juli kl. 22:00 BST, 23:00 CEST, en kamp som vil avgjøre hvem av de to beste målscorerne i turneringen som fortsetter: Erling Haaland, med syv mål, og Harry Kane, med seks. Fansene teller ned dagene til kampen, men Thomas Tuchel ønsker at ventetiden skal være så lang som mulig, slik at Reece James kan bli frisk i tide.

James, Tuchels førstevalg som høyreback, spilte alle 90 minuttene i Englands første VM-kamper, men ble deretter skadet. Han har allerede gått glipp av tre kamper siden den gang, men ifølge SkySports jobber Englands medisinske stab hardt og håper han vil kunne spille noen minutter i kampen på lørdag.

Med så få alternativer på høyre side (Djed Spence er ikke helt i form, og Jarell Quansah er utestengt etter å ha fått rødt kort i kampen mot Mexico – en utestengelse England kanskje vil prøve å anke, med utgangspunkt i Balogun-saken), blir James’ behandling fremskyndet for å prøve å få ham klar, ifølge rapporter, selv om han ikke har trent med resten av lagkameratene siden skaden, men deltok i oppvarmingen søndag før kampen mot Mexico.