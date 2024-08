Legg til Weasley-familiens hjem i Lego-samlingen din i september

HQ

September betyr starten på det akademiske året, og dette betyr at ikke bare barna strømmer tilbake til skolen, men også hekser og trollmenn. For å feire denne perioden har Lego slått seg sammen med Wizarding World of Harry Potter for et nytt sett som ser ut til å mure en av de mest ikoniske bygningene i hele serien: The Burrow.

I dette settet vil Weasley-familiens hjem bli udødeliggjort i mursteinsformat og inkludere ulike finesser som en fungerende peis med en Floo Network -funksjon for å få en minifigur til å forsvinne, et magisk oppvaskkjøkken, skråstilte vegger og gulv, og selvfølgelig også 10 minifigurer, som hele Weasley-gjengen (Ginny, Ron, Molly, Arthur, Fred, George, Bill og Percy) og Harry Potter og Errol the Owl.

Settet vil spenne over 2 405 deler og vil debutere globalt 4. september til en pris av €259,99 / $259,99 / £219,99.

