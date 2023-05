Lego 2K Drive sine fremtidsplaner annonsert

HQ

Lego 2K Drive lanseres først om noen måneder, men i kjent stil stopper ikke det 2K Games og Visual Concepts fremtidsplanene for det første året med støtte etter lanseringen. Det hele starter allerede med første sesong i juni med og kjører hele veien til Season 4 som er planlagt til våren 2024. Hver sesong vil tilby et Drive Pass som lar spillerne jobbe seg gjennom 100 nivåer for å få noen nye sjåfører, klistremerker, lyder og mer til samlingen sin.

Det er faktisk ingen omtale av hva hver sesong spesifikt vil legge til utover dette battle pass-et, men vi blir fortalt at de som ikke skaffer seg et Year 1 Drive Pass for å få tilgang til premiumversjonene av disse passene vil kunne kose seg med en gratisutgave med litt annet snadder i.

For å legge til dette ble det nevnt at et nytt biom vil bli lagt til spillet i løpet av det første året, og dette er det femte biomet som er tilgjengelig i tittelen.

Selv om du kanskje har dine egne tanker om flere battle pass vil Lego 2K Drive i det minste ta en side ut av Halo Infinites bok, og la brukerne jobbe med passene sine utover hver sesong, noe som betyr at du ikke trenger å skynde deg for å få alt innholdet innen en bestemt tidsramme.

Lego 2K Drive lanseres 19. mai på PC, PlayStation, Xbox og Switch.