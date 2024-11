Lego Art blir romantisk med Love-settet

HQ

Det nærmer seg jul, og det betyr at du sikkert er ute etter å finne noen morsomme gaver til familie og venner. Hvis du har noen du ønsker å vise litt kjærlighet til, kanskje en person som setter pris på arbeidet til kunstneren Robert Indiana, så har Lego kanskje det perfekte settet for deg.

Som en del av Lego Art -serien har den ikoniske Love -skulpturen blitt klosset opp i et 791-delers sett som er perfekt for å bli vist på en bokhylle eller lignende. Settet er laget i tide til den originale skulpturens 55-årsjubileum i 2025, og når Lego snakker om settet, legger Lego til:

"LEGO Art LOVE har en lignende design og livlige røde, blå og grønne farger, og fungerer som et perfekt stykke for å dekorere den tomme hyllen, kappen eller bordet i ethvert rom. Settet er rettet mot voksne og gir en fordypende og oppmerksom byggeopplevelse. Settet leveres også med to byggeinstruksjoner, slik at voksne kan glede seg over den sosiale opplevelsen det er å bygge settet sammen med noen de er glad i."

Den største haken med dette settet er at det faktisk ikke lanseres før 1. januar, men forhåndsbestillinger er tilgjengelige fra og med nå, noe som betyr at du kan legge inn en bestilling og kanskje til og med spare det til en spesiell person før Valentinsdagen kommer tilbake.

Dette er en annonse:

Love -settet vil selges for £69,99 / €79,99.