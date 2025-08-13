Lego avdekker koselig og snøhvit Hogsmeade-sett perfekt for Potterheads

HQ

Det er snart den tiden på året igjen da vi må pakke koffertene og dra til Londons Kings Cross stasjon for å gå om bord på Hogwarts Express og starte et nytt år på det berømte School for Witchcraft and Wizardry. Jepp, det neste skoleåret er nesten over oss, og derfor har Lego avslørt en rekke nye Harry Potter sett som er i arbeid for å markere anledningen.

Totalt er det tre nye sett på vei, men det som utvilsomt vil fange øyet ditt er Hogsmeade Village - Collectors 'Edition. Dette er et enormt sett som spenner over 3228 deler og lar brukerne lage en Hogsmeade bygate fullpakket med flere ikoniske bygninger. Disse inkluderer The Three Broomsticks og Hog's Head-pubene, pluss en Zonko's Joke Shop, Honeydukes konditori, og til og med en Owl Post stasjon også. I disse gatene finner du en rekke kjente fjes, det være seg Harry Potter, Ron Weasley og Hermine Granger, men også professor McGonagall, Aberforth Humlesnurr, Draco Malfoy og seks andre.

Settet har en rekke fine nikk, for eksempel et portrett av Ariana Humlesnurr som fører til en skjult gang, og settet er laget i samme skala som andre bygninger på Lego Harry Potter, noe som betyr at du kan koble det sammen med Diagon Alley eller Gringotts for å lage en fantastisk utstilling.

Den største haken er prisen, som vil sette deg tilbake £349.99 / €379.99, alt når det debuterer 4. september. Dette vil også være datoen da de tre andre mindre settene kommer, og disse inkluderer Room of Requirement, en Quidditch leksjon, og selve Hogsmeade skiltet.

