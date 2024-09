Lego avdekker kosmisk Pharrell Williams sett

HQ

Det virker fortsatt rart å tenke på at den neste store Lego-filmen faktisk er en biografi om musikeren Pharrell Williams, men det er nettopp det som er tilfelle. Filmen Piece by Piece kommer på kino i begynnelsen av oktober, og følger og utforsker livet og karrieren til artisten i en klossete form. For å markere denne kommende kinofilmen har Lego også avduket et Lego-sett basert på filmen.

Settet heter Over the Moon og består av 966 deler, der et rakettskip skyter i været og etterlater seg et spor av farger. Settet kommer til og med med en Pharrell minifigur, og settet, til tross for at det objektivt sett er lite, klarer faktisk å stå nesten en halv meter i høyden og en femtedel av en meter i lengde og bredde.

Over the Moon Pharrell-settet lanseres i sin helhet 20. september, og forhåndsbestillingen av settet er allerede åpnet. Det vil bli solgt for €109,99 / $109,99 / £94,99.

