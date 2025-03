Lego avduker 4000 deler River Steamboat-sett

HQ

Lego har nettopp avduket et helt nytt sett som blir med i sin fantastiske Ideas rekkevidde. Dette er det største som hittil er plassert i kategorien, da det er et 4,090-delt epos som skildrer en elvedampbåt, ofte brukt på 1800-tallet i Amerika. Settet er designet for å fange stilen og utseendet til et av disse tekniske underverkene på en autentisk måte, med et styrehus, mannskapshytte, bad, musikkscene, restaurant, kjøkken og til og med et dampmaskinmuseum om bord også.

Settet har til og med noen fungerende elementer, blant annet en padle som er koblet til dampmaskinen, et ror som svinger med skipets hjul, og avtakbare dekk som gjør det lettere å se hva som skjer inne i skipet.

Settet ble designet av en Illinois-basert skaper ved navn Aaron Hall, som snakket om at Lego bestemte seg for å gjøre visjonen hans til et komplett, kjøpbart sett ved å legge til følgende: "Da jeg vokste opp langs Mississippi-elven, utviklet jeg en dyp interesse for padlebåter, noe som naturlig inspirerte meg til å lage denne dampbåtmodellen. I designprosessen gjorde jeg research på bilder for å fange essensen av dampbåter, og valgte ut spesifikke LEGO elementer for å gi liv til visjonen min. Jeg var fast bestemt på å skalere modellen for minifigurer og bruke modulære båtskrogbaser som en hentydning til de klassiske LEGO piratskipene."

For et sett av denne vanskelighetsgraden og skalaen, bør det bemerkes at det vil koste en ganske krone. Du kan forvente å måtte betale £ 289.99 / € 329.99 for det, alt når det debuterer 10. april for alle og 7. april for Lego Insiders. Du får imidlertid mye Lego for denne prisen, ettersom settet er 69 cm langt, 40 cm høyt og 15 cm bredt.

