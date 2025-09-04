LEGO avduker et kolossalt Dødsstjerne-sett med 9 000 deler

HQ

I årenes løp har LEGO gitt ut en lang rekke episke sett som har fått samlere til å måpe - fra Titanic til Eiffeltårnet. Men denne gangen tar den danske leketøysprodusenten ting til et helt nytt nivå av galskap. Det splitter nye Death Star-settet vil uten tvil holde byggere opptatt i flere dager, da det består av svimlende 9 023 deler.

Størrelsen og detaljrikdommen har selvfølgelig en pris. Det massive bygget er 70 cm høyt, 79 cm bredt og nesten 30 cm dypt, og koster 999 euro. Kort sagt, det kommer til å gjøre et stort innhogg i lommeboken din, men lover en uovertruffen byggeopplevelse.

Settet inneholder alt fra søppelkomprimatoren og Palpatines tronerom til hangarer, kontrollrom og andre ikoniske filmscener. Det kommer også med 38 minifigurer, inkludert Luke Skywalker, Leia, Han Solo, Darth Vader, keiseren og et par droider.

For de som er fristet (og som faktisk har plass hjemme), lanseres Dødsstjernen 1. oktober. Mellom 1. og 7. oktober LEGO kaster også inn en eksklusiv TIE Fighter minibygg med kjøp, så lenge lageret varer. For alle som noen gang har drømt om å eie sin helt egen Dødsstjerne, er dette den ultimate sjansen - spørsmålet er bare: hvor i galaksen skal du få plass til den?