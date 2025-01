Lego avduker et nytt sett som er perfekt for Twi-hardingen i ditt liv

Til tross for at det var en helt massiv kinofranchise på slutten av 2000-tallet og begynnelsen av 2010-tallet, gikk The Twilight Saga glipp av den ekspansive merchandising-båten som mange blockbustere får i dag. Dette betyr at til tross for høydene den nådde, ble filmatiseringen av Stephenie Meyers vampyrromaner aldri mursteinifisert. Inntil nå.

HQ

Lego har avslørt et nytt sett som er designet for å ligne The Cullen House fra The Twilight Saga. Det er en kopi av det moderne hjemmet som spenner over 2001-deler og har en haug med nikk til ikoniske trekk, det være seg Bella Swans røde lastebil, et flygel i stuen og til og med et tre slik at Edward Cullen og Bella kan komme seg opp til tretopptricks.

Apropos figurer, settet inneholder sju minifigurer, inkludert Bella og Edward (som har en glitrende hudeffekt), men også Jacob Black (som også har ulveform), Carlisle Cullen, Alice Cullen, Rosalie Cullen og Bellas far Charlie.

Settet er beregnet å koste €219,99/£189,99/$219,99 og vil være i salg fra 4. februar.

Dette er en annonse: