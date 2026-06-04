Lego avduker offisielt Sagrada Familia-settet, det største settet gjennom tidene målt i antall deler

HQ

Arkitekt Antoni Gaudis hovedverk, Sagrada Familia-kirken, er endelig ferdigstilt etter over 150 års bygging. Eller... på en måte. Selve hovedbygningen er fortsatt under oppføring i Barcelona i Spania, og den tredje fasen av dette moderne bygge- og bevaringsarbeidet skal etter planen være ferdig innen 2031. Men nå som hovedtårnet er ferdig bygget og den utrolige utsiktsplattformen med korset har blitt plassert på toppen, noe som fullfører den 566 fot høye søylen og gjør den til verdens høyeste kirke, har Lego bestemt seg for å hedre den vanvittig imponerende bygningen ved å gjøre den om til et byggbart sett.

Det var rykter om at dette skulle skje tidligere i år, men nå har Lego offisielt kunngjort sitt Sagrada Familia-sett, et bygg som offisielt vil bli det største Lego-settet gjennom tidene med antall stykker.

Det totale stykketellingen kommer inn på 12,060 stykker, med dette settet som passer inn i det ofte ganske fiddly og komplekse arkitekturområdet, noe som betyr at dette ikke vil være en bygning for svak av hjertet. Faktisk er settet bare 62 cm høyt på sitt høyeste punkt, med en bredde på 47 cm og en dybde på 39 cm, noe som tyder på at du vil bruke ganske mye tid på å plassere intrikate detaljer på denne slående replikamodellen.

For et så stort sett som dette, bør du forvente en ganske dyr avgift for å få tak i en enhet, med kostnaden for en Sagrada Familia som kommer inn på £ 649.99 / € 749.99. Utgivelsesdatoen for settet er også planlagt til senere i år, med forhåndsbestillinger nå åpne og frakt planlagt til 1. november.

Dette er en annonse:

Selv om det absolutt ser ut som et utfordrende byggverk, bør du kunne bygge ferdig denne versjonen av Sagrada Familia raskere enn Gaudi planla å fullføre sin...

Dette er en annonse: