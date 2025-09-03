Lego avduker Sega Genesis-kontrollersett

HQ

Lego har avduket et nytt Sonic the Hedgehog-sett, men i stedet for å skildre den blå pinnsvinet eller en av hans venner eller rivaler, kan det nye partiet plast formes for å lage en Sega Genesis-kontroller. Det ikoniske utseendet til kontrolleren finner du på forsiden, med en skildring av Green Hill Zone på baksiden.

Den er for øyeblikket oppført på Legos nettsted for $ 19.99, men det er verdt å merke seg at det også står at den ikke er tilgjengelig på nettstedet. Brick Fan peker på at det sannsynligvis er en gave med kjøpesett. Sega Genesis Lego-kontrolleren har 260 stykker, og er 3.5 tommer høy, 5.5 tommer bred og 1 tommer dyp. Den er designet for byggere i alderen 18 år og oppover.

Settet er designet for å være dekor til spillrommet ditt, og lar deg "omfavne din lidenskap for videospill med en retro spillkontroller som har en mikroskala Green Hill Zone-scene på baksiden og kan vises på to måter", ifølge den offisielle produktbeskrivelsen.

