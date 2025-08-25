Lego avduker Willy Wonkas sjokoladefabrikk

HQ

En av filmhistoriens mest fargerike og deilige fabrikker har fått en klossete forvandling - Willy Wonka & sjokoladefabrikken. For å gjøre det hele enda bedre, er det basert på den elskede versjonen fra 1971 med Gene Wilder i hovedrollen, noe som gjør utgivelsen enda mer herlig.

Settet er designet av Roberto Ceruti og Jody Padulano, som sammen har skapt en finurlig versjon av Willy Wonkas ikoniske sjokoladefabrikk. Resultatet er et bygg med 2 025 deler, spekket med nostalgiske detaljer. Totalt ni minifigurer er inkludert: Willy Wonka selv, Charlie Bucket, bestefar Joe, Augustus Gloop, Mike Teavee, Veruca Salt, Violet Beauregarde - pluss to Oompa Loompas.

Det er en perfekt måte å feire den klassiske filmen og Gene Wilders uforglemmelige opptreden som den eksentriske fabrikkeieren. Settet vil koste 220 dollar og er allerede tilgjengelig for forhåndsbestilling før den offisielle lanseringen den 18. september.

Kommer du til å skaffe deg dette settet?