Lego avslører Captain Jack Sparrows piratskipssett, men kaller det ikke Black Pearl av en eller annen grunn

HQ

Et nytt Lego-sett har blitt avslørt. Etter en periode med svært få nye tillegg til Pirates of the Caribbean linje, har et nytt sett blitt avslørt som hyller seriens mest berømte karakter, Jack Sparrow.

Dette settet er kjent som Captain Jack Sparrow's Pirate Ship, og det er en del av Icons line-up. Hvorfor det ikke regnes som Black Pearl, til tross for at det også er et svertet fartøy med englefiguren, forblir det uklart, men vi vil bare spekulere i at Legos bigwigs er overbevist om at kaptein Barbossa var den rettmessige kapteinen på Pearl og ikke Jack ...

Når det gjelder hva dette settet tilbyr, blir vi fortalt: "Det 2,862-delte settet fanger skipet i all sin prakt. Vri på hjulene for å utløse babord eller styrbord kanoner, vri på skipsrattet for å styre roret, og åpne dekket for å avsløre den detaljerte kapteinsboligen, komplett med møbler, lysestaker og et eple. Ytterligere elementer inkluderer en avtakbar robåt og en minifigurfigur av en gallionsfigur. Skroget kan også skilles fra hverandre ved vannlinjen for å vise skipet i full seilmodus."

Det kommer også med en rekke minifigurer, inkludert kaptein Jack, Elizabeth Swann, Will Turner, Barbossa, Gibbs, Cotton, Anamaria og Marty, og når det gjelder når det vil debutere, lanseres settet 15. september for alle interesserte kjøpere for £ 299,99 / € 349,99 / $ 379,99.

Dette er en annonse: