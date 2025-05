Lego avslører de første Nike Air Max DN-bildene

HQ

Lego har avslørt den første skoen de lager i sitt partnerskap med Nike. Som nylige bilder har avslørt, er skoen en modifisert versjon av Nike Air Max DN.

Skoen er i en slående gul farge, som ligner fargen på minifigurene du finner i Lego-settene. Den er også dekket av knotter, med bobler over hele skoen med minifigurer, romvesener og mer inni. Nike-logoen på pløsen er byttet ut med Lego-logoen, men Nike-merket er fortsatt å finne på skoen.

Disse skoene koster $150, og kommer med en oppbevaringsboks som kan brukes til å oppbevare Lego når du har tatt skoene ut av den. Vi forventer flere sko fra dette samarbeidet i løpet av de neste årene, med Lego Nike Air Max DN som lanseres i slutten av august (via Esquire). Det er verdt å merke seg at disse skoene er designet for et yngre publikum, med størrelser som bare går opp til USY7, så kanskje du bør hoppe over dem hvis du er en eldre Lego-fan.

