LEGO avslører ny Formel 1-bil: Michael Schumachers Ferrari fra hans siste mesterskap i 2004

HQ

LEGO har startet 2026 med en stor kunngjøring, introduksjonen av deres interaktive linje Smart Bricks. Imidlertid vil fans av de tradisjonelle LEGO-byggene fortsette å feste i år, inkludert voksne ... og Formel 1-fans, ettersom en ny LEGO Formel 1-bil i LEGO Icons-serien har lekket: Ferrari F2004 med Michael Schumacher.

Dette settet, 11375, med 735 stykker, vil bli utgitt 1. mars 2026, og reproduserte den ikoniske Ferrari-bilen som Michael Schumacher brukte i 2004-sesongen, da Schumacher vant sitt syvende og siste verdensmesterskap (femte på rad). Schumacher vant 13 av de totalt 18 F1-løpene med bilen (og hans lagkamerat Rubens Barrichello vant to med bilen).

LEGO og Formel 1 har gitt ut flere sett i forskjellige størrelser de siste månedene. Dette settet er en del av LEGO Icons-serien for voksne (det er en +18 i esken), sammen med Nigel Mansell og Williams FW14B, og Ayrton Senna og McLaren MP4 / 4.