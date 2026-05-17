Lego avslører offisielt det enorme The Lord of the Rings: Minas Tirith-settet, et av de største Lego settene noensinne

Lego har offisielt løftet forhenget og presentert sin klossete versjon av kongenes by fra Midgard, det ikoniske Minas Tirith. Denne utvidelsen av serien med The Lord of the Rings-sett ser ut til å være et av de største settene som Lego noensinne har tilbudt, med et enormt antall brikker på 8,278 XNUMX stykker.

Som referanse er det for øyeblikket seks større sett tilgjengelig når man vurderer etter antall stykker, med verdenskartet, Eiffeltårnet, det sinnsykt sjeldne Ultimate Battle for Chima, Titanic, Colosseum og Ultimate Death Star som alle overstiger 9,000 stykker og slår Minas Tirith.

Naturligvis, for et sett som har et så vanvittig antall stykker, vil denne bygningen ikke være billig, og klokker inn på £ 579.99 / € 649.99 når den lanseres 4. juni. Riktignok kommer det med en rekke unike minifigurer (som Gandalf den hvite og Shadowfax hesten, Aragorn, kong Elessar, Faramir og mer), pluss tonnevis av intrikate detaljer for å gjenspeile oppsettet i mikroskala, med lagdelte vegger, den fantastiske steinformasjonen citadellet og til og med et tronsal.

For de som ønsker å sikre seg et sett, hvis du bestemmer deg for å kjøpe mellom 1. og 7. juni, vil du til og med få et "gratis" Grond-sett, som for alle de som ikke er så kjent med Ringenes Herre, Grond er den ulveaktige rambukken som Mordors orkhærer brukte til å knuse gjennom portene til Minas Tirith under den slående beleiringen.

