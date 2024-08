Lego avslører sine Wicked sett

HQ

Lego har ertet og forberedt seg på en hel skifer med Wicked produkter en stund, alt laget for å feire og markere den kommende utgivelsen av den første delen av den store filmatiseringen av teatermusikalen. Med denne erting i tankene har Lego nå bekreftet de fire settene som blir debutert.

Det første settet er ganske enkelt et figursett av de to hovedpersonene Elphaba og Glinda. Den spenner over 558 stykker og vil selges for € 54.99 / $ 54.99 / £ 49.99.

Det andre settet er en modell av Emerald City, om enn en mindre skala og ikke en enormt kompleks, da den spenner over 945 stykker og vil selge for € 99.99 / $ 99.99 / £ 89.99.

Det tredje settet er et lekesett basert på Glinda og Elphabas sovesal og vil bruke 740 stykker for å bringe det til liv, alt til en pris av € 69.99 / $ 69.99 / £ 59.99.

Det siste settet er et annet lekesett basert på Shiz University og er det minste av gjengen med totalt 304 deler og en prislapp på € 29,99 / $ 29,99 / £ 24,99.

Alle fire settene vil debutere 1. oktober med forhåndsbestillinger nå tilgjengelig. Forhåpentligvis vil Lego til slutt utvide disse med en mer detaljert og kompleks ta på Emerald City eller en annen viktig del av serien som samlere kan glede seg over å bygge.

