Lego avslører X-Men X-Mansion-sett

Marvel og Lego har utvidet forholdet deres ved å kunngjøre et nytt sett basert på en av de mest berømte bygningene i Marvel lore. X-Mansion , hjemmet til X-Men og Charles Xaviers Institute for Higher Learning, har blitt brickified, og gjort det til et 3,093 sett som inkluderer en skifer av mutant minifigurer og til og med en imponerende Sentinel robot også.

Settet har en rekke ikoniske rom, inkludert Cerebro og en Danger Room, i tillegg til å tilby Wolverines motorsykkel, og en rekke referanser som regnes som "grafiske nikk til den ikoniske X-Men-serien."

Når det gjelder de inkluderte minifigurene, kan du forvente Wolverine, Professor X (inkludert rullestolen hans), Jean Grey, Gambit, Iceman, Bishop, Rogue, Cyclops, Magneto, og Storm.

Settet er en del av Legos sortiment for voksne, og beskrives som "den perfekte flukt for erfarne byggere og en fenomenal gave til Marvel-entusiasten i livet ditt."

Dette er en annonse:

Settet vil selges for £ 289.99 / € 329.99 og vil selge fra 4. november.