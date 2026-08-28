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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight får besøk av Jokeren og Harley Quinn

Utvidelsen «Mayhem Collection» DLC kommer neste måned, og vi har en ny trailer som viser hva den har å by på.

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Som vi har nevnt tidligere, vil « Lego Batman: Legacy of the Dark Knight bli utvidet med DLC som inneholder både Harley Quinn og Jokeren, samt en ny historie. Den inkluderer også en ny spillmodus kalt «Mayhem Mode» og noe som heter «Sinister Pack», som inneholder følgende gjenstander:


  • Batman – «The Batman Who Laughs»-antrekk (Dark Nights: Metal #2 | 2017)

  • Robin – «Robin King»-antrekk (Dark Nights: DM – Legends of the Dark Knights #1 | 2020)

  • Nightwing – Joker-antrekk (Nightwing #16 | 2011)

  • Batgirl – «Joker»-antrekk (Jokerized DC Multiverse Action Figure)

  • Jim Gordon – Joker-antrekk (The Joker: The Man Who Stopped Laughing #9 | 2022)

  • Catwoman – Joker-antrekk (Catwoman #65 | 1993)

  • Talia al Ghul – antrekk (DC Elseworlds-tegneserieserien | 1997)

  • Kjøretøy – Jokermobilen (Arkham-trilogien)

  • Batcave-gjenstander – Hjelm (The Merciless), Joker-fiskakvarium, Barbatos-statue, slangeklovner og Long Halloween-gresskar

Denne pakken heter Mayhem Collection DLC og slippes 18. september. Den er inkludert for alle som eier Deluxe Edition, men kan selvfølgelig også kjøpes separat. Vi har nå mottatt en trailer for alt dette, som du kan se nedenfor.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight er ute nå, og du kan lese vår anmeldelse av spillet her.

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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight er ute nå for PC, PS5 og Xbox Series S/X – og kommer til Switch 2 i september.

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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
ANMELDELSE. Skrevet av Jonas Mäki

Fans har i årevis skreket etter et nytt Batman-eventyr i samme stil som Arkham-serien. Nå har vi endelig fått det - ikke la deg skremme av Lego-grafikken, for dette er en Batman-simulator av ypperste klasse.



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