Lego Batman: Legacy of the Dark Knight får besøk av Jokeren og Harley Quinn

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Som vi har nevnt tidligere, vil « Lego Batman: Legacy of the Dark Knight bli utvidet med DLC som inneholder både Harley Quinn og Jokeren, samt en ny historie. Den inkluderer også en ny spillmodus kalt «Mayhem Mode» og noe som heter «Sinister Pack», som inneholder følgende gjenstander:



Batman – «The Batman Who Laughs»-antrekk (Dark Nights: Metal #2 | 2017)



Robin – «Robin King»-antrekk (Dark Nights: DM – Legends of the Dark Knights #1 | 2020)



Nightwing – Joker-antrekk (Nightwing #16 | 2011)



Batgirl – «Joker»-antrekk (Jokerized DC Multiverse Action Figure)



Jim Gordon – Joker-antrekk (The Joker: The Man Who Stopped Laughing #9 | 2022)



Catwoman – Joker-antrekk (Catwoman #65 | 1993)



Talia al Ghul – antrekk (DC Elseworlds-tegneserieserien | 1997)



Kjøretøy – Jokermobilen (Arkham-trilogien)



Batcave-gjenstander – Hjelm (The Merciless), Joker-fiskakvarium, Barbatos-statue, slangeklovner og Long Halloween-gresskar



Denne pakken heter Mayhem Collection DLC og slippes 18. september. Den er inkludert for alle som eier Deluxe Edition, men kan selvfølgelig også kjøpes separat. Vi har nå mottatt en trailer for alt dette, som du kan se nedenfor.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight er ute nå, og du kan lese vår anmeldelse av spillet her.

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