Lego Batman: Legacy of the Dark Knight kan bli et av de beste spillene i 2026

HQ

Jeg er så heldig å ha hatt sjansen til å spille Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ved to forskjellige anledninger nå. Første gang var på Gamescom i august, hvor vi fikk en begrenset demo med et enkelt oppdrag og litt av den åpne verdenen. Det var en kort, søt forsmak på hva som skulle komme. Den siste spilltesten, som fant sted i en fantastisk innredet Batcave med rekvisitter fra live-action-filmene og intrikat dekorerte Lego-sett, ga oss et mye mer detaljert inntrykk av hvordan det ferdige produktet ville se ut.

I løpet av to timer fikk vi spille gjennom noen oppdrag i spillets tidlige kapitler, og vi fikk se nøkkelpersoner som Catwoman, Dick Grayson, Poison Ivy og flere andre tre inn i Batmans liv. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight tar kanskje utgangspunkt i stort sett alt Batman-relatert som kom før, men det spyr ikke bare ut referanser og ikoniske scener som rent nostalgisk agn. Tt Games har samlet det de anser for å være selve symbolet på en Batman-historie, og kombinerer filmer, tegneserier, tidligere spill og mer for å skape en Arkham-Lego-hybrid som på en eller annen måte balanserer det beste fra begge deler. Det er slagkraftig kamp, solid traversering, samt en humoristisk historie, fullpakket med fremtredende karakterer og visuelle gags som garantert vil gi deg et smil om munnen uansett hvor mye London-indusert strid du har utholdt på din reise til forhåndsvisningen.

Med en mye mer historiesentrert tilnærming, med kamper som føles sterkt inspirert av, om ikke stjålet fra, Rocksteadys Arkham-spill, kan et førsteinntrykk av Lego Batman: Legacy of the Dark Knight være at det prøver for hardt å tilfredsstille alle. Du kan ikke få det morsomme Lego-spillet til å ha et givende kampsystem, og du kan ikke gjøre en pseudo-Arkham-opplevelse morsom uten å ødelegge stemningen. Jeg hadde også disse bekymringene, men da jeg stupte fra plattform til plattform i Haly's Circus, og byttet mellom Dick Grayson og Batman mens vi prøvde å desarmere en latterlig overdimensjonert bombe satt av Two-Face, følte jeg at utviklerne har spikret hvert aspekt av spillet de går etter med Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Det bør ikke bedømmes som verken Arkham-serien eller de tidligere Lego Batman-spillene. Jada, det henter mye inspirasjon fra begge, men det skaper et nytt, spennende spill som bare gir deg masse Batman å glede deg over, enten du er en nostalgisk fan eller har blitt dratt inn i alt Dark Knight etter hans siste Absolute run.

Dette er en annonse:

Det er rett og slett mye spill med Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Historien kombinerer ironisk Lego-humor med klassiske Batman-scener, og skaper en versjon av figuren som vi følger fra hans tidlige dager til den etablerte helten i Gotham. Oppdragene er varierte og unike, sidefigurene har hver sine evner, og noen føles til og med morsommere å spille enn den kappekledde korsfareren selv i historiemodusen. Jeg byttet hele tiden til Robin i Haly's Circus-oppdraget og Poison Ivy-bosskampen, for eksempel. Det er også en stor, åpen verden, som ikke virker fastlåst av ideer om å låse opp visse områder ved å finne et tårn i nærheten, eller vente til du har fullført visse oppdrag. Det finnes hemmeligheter du ikke kan oppdage før du har en bestemt gadget, men ellers kan du gli og kjøre rundt i Gotham så mye du vil.

Noe som var en liten bekymring da vi spilte på Gamescom, var den tilsynelatende mangelen på sideaktiviteter i spillets åpne verden. Det var noe jeg til og med planla å ta opp i intervjuet mitt. Det var helt til jeg fullførte alle de planlagte historieoppdragene i demoen vår. Da jeg fikk litt tid til å slappe av, sette meg i Batmobilen og kjøre rundt i gatene, så jeg at det finnes mange varierte sideaktiviteter, skjulte gåter og måter å få mer igjen for pengene på enn å bare drive fra oppdrag til oppdrag. Det ser ikke ut til at det finnes noen dyptgående sideoppdrag, men kappløp, gåter, kamputfordringer, tilfeldige forbrytelser, andre gåter og tilleggsaktiviteter gjør at du ofte blir dratt på en eller annen måte til en del av byen som trenger å reddes. Med så mange skins å låse opp, er du alltid på jakt etter et nytt utseende til Batman og hans følgesvenner. For ikke å snakke om Batcave i spillet, som kan tilpasses, og som kommer med ekstra områder du kan kjøpe med studs, minikits du kan oppdage, og en butikk drevet av ingen ringere enn Bat-Mite for ekstra kosmetikk og oppgraderinger av evnene dine. Som sagt, mye spill å sette tennene i. Det er vanskelig å klage på det uten å høres ut som om du hater at biffen er for saftig og hummeren for smøraktig.

Når jeg spiller Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, får jeg den samme følelsen som da jeg dykket inn i Astro Bot for første gang. Tt Games er rett og slett fokusert på å lage mest mulig moro her. Det lener seg mot et yngre publikum, ja, men vi nostalgiske uncs kan fortsatt føle at vi får pulsen opp litt ved å bytte til Dark Knight-vanskelighetsgraden, noe som igjen viser at følelsen av at Tt har tenkt på nesten alt. Det er et par små grep, som det er nødt til å være. Poison Ivy-bosskampen føltes litt kjedelig, spesielt i hennes første fase hvor jeg fant ut at jeg bare kunne fortsette å slå henne i et hjørne uten konsekvenser. Det er imidlertid lett å ignorere små feilsteg i et produkt som lykkes så godt med å være utrolig morsomt å spille. Det er ikke et nytt Arkham, og det er heller ikke Lego Batman-spillene fra før. Det er nytt. Det er spennende. Det er Batman. Det fungerer. Skulle den fullstendige utgivelsen leve opp til kvaliteten vi har sett så langt, ville jeg ikke bli overrasket over å se Lego Batman: Legacy of the Dark Knight inkludert i samtalene rundt de aller beste spillene i 2026.

Dette er en annonse: