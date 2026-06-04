Lego Batman: Legacy of the Dark Knight lanseres for Switch 2 i september

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Sent i fjor ble det klart at Switch 2-versjonen av Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ville bli forsinket. Mens det ble utgitt for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X 22. mai, ble det kunngjort at Switch 2-versjonen ville komme senere på året.

I løpet av natten ble det endelig bekreftet når Switch 2-spillere får dykke ned i det som kan være det beste Lego-eventyret noensinne, og en ny trailer (som du kan sjekke ut nedenfor) avslører at utgivelsesdatoen er 18. september, og forhåndsbestillinger er allerede i full gang.

Vi vet også at DLC er på vei til spillet, inkludert en mindre kampanje med Joker og Harley Quinn, men i skrivende stund er det uklart når dette vil bli utgitt. Kanskje vi finner ut mer på Summer Game Fest.

...og for alle som samler på fysiske spill, jepp, det er et Game Key Card.