Lego Batman: Legacy of the Dark Knight lanseringstrailer sluppet

Med ganske nøyaktig to uker igjen til lanseringen av Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, har Warner Bros. nå gjort det som er vanlig for praktisk talt alle nye utgivelser, nemlig sluppet en lanseringstrailer.

I løpet av to og et halvt minutt blir vi bombardert med alle mulige aspekter av eventyret, fra den umiskjennelige Batman: Arkham-influensen til slapstick-humoren, alt det er å låse opp, og en vanvittig mengde fanservice. Vi får også en titt på Batcave, som du kan dekorere etter din egen smak, samt et glimt av co-op for to spillere.

22. mai debuterer spillet på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X, og Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vil også komme til Switch 2 på et senere tidspunkt.

