Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sin assisterende designdirektør om muligheten for et fremtidig DCU Lego-spill

Med Absolute-tegneseriene og det nye DCU føles det som om DC-heltene er inne i litt av en renessanseperiode akkurat nå. Spesielt Batman får mye tid til å skinne, ettersom han også får et nytt og imponerende videospill i Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Etter vår siste forhåndsvisning satte vi oss ned med assisterende designdirektør Jimmy Sedota for å snakke om potensialet, ikke bare for fremtidige Lego Batman, men også et mulig Lego DCU-spill.

"Jeg mener, vi ser alltid på hvilke måter vi kan jobbe med DC. Vi elsker DC," sa Sedota til oss. "Så vi har ting som DLC som kommer ut i september. Vi har Mayhem Collection, der du får spille som Joker og Harley. Det kommer et nytt oppdrag og en ny spillmodus."

Sedota bekreftet ikke om det er en Lego Justice League på vei eller noe sånt, men han sa at Tt Games alltid er på utkikk etter hvordan de kan imponere fansen. "Vi leter alltid etter hvordan vi bare kan fortsette å bringe de beste Lego-spillene vi kan til fansen vår. Og spesielt DC er noe jeg personlig har vært veldig privilegert, jeg føler meg veldig privilegert som har jobbet med det, " sa han.

Så, ingenting bekreftet om fremtiden for Legos DC-samarbeid, men vi fortsetter å drømme om å se den nye DCU gitt et blokkert nytt utseende. Sjekk ut hele intervjuet vårt med Sedota nedenfor: